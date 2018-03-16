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МО РФ начало на своем сайте прямую трансляцию из гуманитарного коридора из Восточной Гуты

Армия и ОПК
16 марта, 9:30 дата обновления: 16 марта, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Кроме того, видеотрансляция ведется в районе города Алеппо

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ запустило на своем официальном сайте прямую видеотрансляцию с пунктов пропуска в гуманитарном коридоре из Восточной Гуты и в районе города Алеппо. Об этом сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

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"Прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо организована на официальном сайте Минобороны России российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты и Алеппо, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Эль-Вафидин в северной и Хаммурия в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска Хаммурия и на маршруте гуманитарного коридора Тель-Султан - Абу-Эд-Духур в Алеппо.

Она доступна на страницах Минобороны на русском, английском и арабском языках.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).

В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. Во вторник Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам. Так, в четверг в Центре по примирению сообщили о выходе из Восточной Гуты за день почти 11 тысяч человек, всего же за время работы гуманитарного коридора ее смогли покинуть 11,64 тысячи человек.

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