МО РФ: никакого применения химоружия в Восточной Гуте не было

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Химическое оружие в Восточной Гуте никогда не применялось, в том числе и в населенном пункте Хаммурия, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах <...> Еще раз подчеркну, никакого применения химоружия в Восточной Гуте не было", - сказал он.

Конашенков отметил, что Россия много раз предупреждала, что боевики, подконтрольные США и Великобритании, готовят в Восточной Гуте провокации с применением химоружия для обвинений Дамаска и "союзников Сирии". "Подчеркивали, что все так называемые сообщения от "Сирийско-американского медицинского общества" из американского штата Иллинойс, а также британской "Обсерватории прав человека в Сирии" - скоординированы на высоком политическом уровне для обоснования новых санкции", - отметил Конашенков.

"Неоспоримые доказательства этой лживости не заставили себя долго ждать. Вчера утром ряд ведущих западных СМИ выдал с утра "срочную новость" о якобы применении сирийскими войсками в населенном пункте Хаммурия (Восточная Гута) "химического оружия". Приводились свидетельства о большом количестве пострадавших от "удушья" и так далее", - сказал он.

Вывод мирных жителей

Конашенков напомнил, что в это же время при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон начался вывод мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысячи сирийцев.

"Однако маховик провокации уже набрал обороты, поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление "о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения", но датировано оно было не 15 марта, а 19 марта, когда в Брюсселе только должна будет состояться встреча министров иностранных дел сообщества. Этим документом Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения", - подчеркнул Конашенков.

По его словам, данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС в итоге сняли, однако неясно, как теперь проголосуют министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта.

История вопроса

Ранее сообщалось, что Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, которое было датировано 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества. В пресс-службе Совета ЕС данное заявление назвали опубликованным по ошибке и сняли с официального сайта.

Публикация была оформлена в полном соответствии с местными нормами подготовки таких текстов. В ней говорилось о включении четырех человек в список лиц, попадающих под ограничительные меры против правительства Сирии за создание химического оружия и его использование против мирного населения.

Спустя некоторое время после публикации она была удалена с сайта. На вопрос корреспондента ТАСС о причинах этого представитель пресс-службы Совета ЕС ответил, что это техническая ошибка.

В тексте документа, который в настоящий момент не доступен онлайн, не раскрывались личности сирийских чиновников, которые попадут под санкции, а лишь отмечалось, что трое из них являются учеными и один - военным.

Сам факт публикации заготовленного заранее решения министров иностранных дел по Сирии не является чем-то исключительным, через Совет ЕС в день проходят сотни документов, такие сбои в его работе время от времени случаются.

Черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.