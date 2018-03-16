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Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударах в Восточной Гуте

Армия и ОПК
16 марта, 19:21 UTC+3

Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла

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Материал из 1 страницы
Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало "фейком" утверждения, что российская авиация нанесла удар по Восточной Гуте. С таким заявлением в пятницу выступил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Сообщение британской "Обсерватории по правам человека в Сирии" со ссылкой на анонимных "активистов" из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте - очередной фейк. Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла", - заявил он.

По его словам, в этом районе сейчас находятся российские военные из состава Центра по примирению враждующих сторон, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям, которые ведут переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей.

"Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран. Более того, с сегодняшнего дня на сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция как с земли, так и с беспилотных летательных аппаратов реальной обстановки в Восточной Гуте, в районах гуманитарных коридоров, через которые вышли более 16 тыс. мирных жителей", - подчеркнул генерал.

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