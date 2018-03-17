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МО РФ: благодаря РФ и властям Сирии в Алеппо с конца 2016 года вернулись 800 тыс. человек

Армия и ОПК
17 марта, 7:10 UTC+3

Также за три месяца более 23 тыс. человек вернулись в контролируемую властями Сирии часть провинции Дейр-эз-Зор

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Материал из 1 страницы
Алеппо, Сирия

Алеппо, Сирия

© EPA/YOUSSEF BADAWI

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Благодаря властям Сирии и России в освобожденные районы Алеппо с декабря 2016 года вернулись 800 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ (МО РФ).

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"Примером эффективности работы сирийских властей и российского Центра по примирению является провинция Алеппо. В районы города Алеппо и его пригороды, освобожденные от "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) и союзных ей формирований с декабря 2016 года вернулось уже более 800 тысяч человек", - сказали в российском военном ведомстве.

Также Минобороны сообщает, что в контролируемую властями Сирии часть провинции Дейр-эз-Зор за три месяца вернулось более 23 тыс. человек.

Как отметили в российском военном ведомстве, возвращение населения на восток провинции Дейр-эз-Зор, находящийся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых Сирийских демократических сил - важное направление работы сирийских властей. Причем, сообщили Минобороны, "находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов".

"Что касается той части провинции Дейр-Эз-Зор, которая находится под контролем сирийских правительственных войск, то с 1 декабря 2017 года туда вернулось уже более 23 тыс. человек", - сказали в Минобороны. При этом, уточнили в министерстве, "наибольшее количество беженцев - свыше 12 тыс. человек - вернулось в город Сальхия, где расположен российский координационный центр по оказанию помощи местному населению".

В ведомстве сообщили, что значительной проблемой для возвращения сирийских граждан на восточный берег Евфрата является отсутствие речных переправ, которые были ранее разбомблены авиацией американской коалиции.

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