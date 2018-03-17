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МО РФ: поток выхода мирных граждан из Восточной Гуты значительно усилился

Армия и ОПК
17 марта, 10:12 UTC+3 /Сирия/ 17, марта. /ТАСС

Генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что по гуманитарному коридору проходит более трех тысяч человек в час

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© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 17 марта. /ТАСС/. Поток выхода мирных граждан из Восточной Гуты под Дамаском значительно усилился, к настоящему времени район покинули свыше 11 тысяч человек, сообщил журналистам в субботу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

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"В настоящий момент вышло 11,3 тысячи человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более трех тысяч человек в час", - сказал Золотухин.

Ранее Золотухин сообщил, с утра субботы из Восточной Гуты со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия вышли более семи тысяч человек.

Минобороны РФ ведет прямую трансляцию на своем сайте в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты. Трансляция ведется с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Эль-Вафидин в северной части Восточной Гуты и Хаммурия в южной ее части, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска Хаммурия.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что число мирных жителей, покинувших Восточную Гуту за время гуманитарных пауз, выросло до 17029 человек.

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