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Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами

Армия и ОПК
17 марта, 16:45 дата обновления: 17 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА 17, марта. /ТАСС

По словам генерал-полковника Сергея Рудского, на юге арабской страны боевики при поддержке инструкторов США готовят провокации с отравляющими веществами

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Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генштаб ВС РФ видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ударов по сирийским войскам, в Средиземном и Красном морях уже созданы ударные морские группировки из кораблей с крылатыми ракетами. Об этом сообщил в субботу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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По словам генерала, на юге Сирии боевики при поддержке инструкторов США готовят провокации с отравляющими веществами. "Данные провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии", - сказал генерал.

"Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и в Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет ", - сказал генерал в эфире "России 24".

"Возникает вопрос, кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки? Террористов "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" - задался вопросом генерал.

Он добавил, что Генштаб ВС РФ продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирии.

Готовящиеся провокации

Рассказывая подробнее о химатаке, Рудской отметил, что боевики готовят на юге Сирии провокацию с применением отравляющих веществ при поддержке инструкторов США. По его словам, на северо-западе Сирии "Джебхат ан-Нусра" готовит провокацию с применением 20 контейнеров с хлором.

"В районе города Эт-Танф американскими инструкторами подготовлены несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций", - сказал генерал.

Он уточнил, что в начале марта диверсионные группы были переброшены в южную зону деэскалации в район города Дераа, где располагаются формирования так называемой Свободной сирийской армии. Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами. "В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", - подчеркнул генерал.

Он уточнил, что компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций. Помимо компонентов отравляющих веществ, боевикам также переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки.

"Кроме того, бандформирования "Джебхат ан-Нусры" с привлечение так называемых Белых касок готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габид и Калб-Луза, расположенных в 25 километрах северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором", - рассказал он.

По словам генерала, все готовящиеся мероприятия предусматривается широко освещать в западных средствах массовой информации.

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