В Минобороны РФ заявили, что мирные жители покидают Восточную Гуту добровольно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мирные жители покидают районы Восточной Гуты в Сирии добровольно, что подтверждается на уровне координатора ООН в этой стране. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Представитель ООН в Сирии подтвердил добровольный характер выхода мирного населения Восточной Гуты из районов, подконтрольных боевикам", - сказал генерал.

Также он заявил, что сирийские силовые структуры, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров в Восточной Гуте, не нарушают гуманитарного права.

"Буквально перед брифингом мне удалось переговорить с российским представителем в Женевской целевой группе по оказанию гуманитарного содействия Сирии. <...> Он высоко оценил работу российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии на всех этапах подготовки, проведении переговоров и организации безопасного выхода мирных граждан Восточной Гуты", - сказал Конашенков.

Он напомнил, что в пятницу состоялось заседание данной группы, в ходе которой координатор ООН в Дамаске в режиме видеоконференции подробно доложил о ситуации в Восточной Гуте.

Также Минобороны призывает западные страны реально, а не на словах помочь мирным жителям Сирии, которые выходят из района Восточная Гута во время гуманитарных пауз.

"В очередной раз призываем западные страны и международные гуманитарные организации немедленно перейти от слов к делу и сдержать свои многочисленные обещания по оказанию помощи населению Восточной Гуты", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что Россия создала для помощи сирийцам все условия.

"Десятки тысяч жителей Восточной Гуты находятся в безопасных районах, нуждаясь в медикаментах, пище, воде, теплых вещах и предметах первой необходимости", - перечислил он.

При этом сегодня нет "никакой реальной помощи от тех, кто больше всех якобы хотел помочь: США, Великобритании, Франции, Германии, не поступило ни одной бутылки воды", резюмировал Конашенков.

Ситуация в Ракке

Также Конашенков отметил, что ситуация в сирийском городе Ракка, освобожденном американской коалицией, катастрофическая.

"А что можно сегодня сказать о Ракке? Город находится в руинах, нет света и воды. Социальные и медицинские учреждения не работают или уничтожены в результате бомбардировок авиации коалиции", - рассказал генерал.

По его словам, температура воздуха в городе сейчас повышается, а находящиеся под завалами трупы разлагаются, "и все это попадает в почву и в водоносные слои".

"То есть эпидемиологическая обстановка в городе не тяжелая, а катастрофическая. Но этого упорно не хотят замечать ни международные гуманитарные организации, ни страны американской коалиции, уничтожившие город", - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны РФ отметил, что о сих пор неясно, "кто управляет городом и кто несет ответственность за гуманитарную катастрофу".