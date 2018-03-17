Новый пункт базирования в Новороссийске сможет вместить более 60 кораблей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, после завершения всех работ сможет вместить более 60 кораблей и судов. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске. После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей", - сказал он.

Также ведется строительство пункта базирования Вилючинск на Тихоокеанском флоте, уже завершено строительство первоочередных объектов. С формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок, сказал Королев.