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Новый пункт базирования в Новороссийске сможет вместить более 60 кораблей

Армия и ОПК
17 марта, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Кроме того, ведется строительство пункта базирования Вилючинск на Тихоокеанском флоте

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, после завершения всех работ сможет вместить более 60 кораблей и судов. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске. После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей", - сказал он.

Также ведется строительство пункта базирования Вилючинск на Тихоокеанском флоте, уже завершено строительство первоочередных объектов. С формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок, сказал Королев.

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Камчатский край Краснодарский край
Персоны
Королев, Владимир Иванович
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