Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2 тыс. российских военнослужащих в Южной Осетии приступили к учениям

Армия и ОПК
19 марта, 7:28 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, марта. /ТАСС

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что особое внимание в ходе учений будет уделяться отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы приступили к ротным тактическим учениям в Южной Осетии. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения выполнят боевые стрельбы во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии", - отметил Астафьев.

Особое внимание в ходе учений уделено отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений.

К учениям привлечены около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники, уточнил Астафьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
3
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
4
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
5
Эксперты: подводный флот России способен противостоять любым угрозам
6
Bild: глава МИД Украины предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов