Более 2 тыс. российских военнослужащих в Южной Осетии приступили к учениям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы приступили к ротным тактическим учениям в Южной Осетии. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения выполнят боевые стрельбы во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии", - отметил Астафьев.

Особое внимание в ходе учений уделено отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений.

К учениям привлечены около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники, уточнил Астафьев.