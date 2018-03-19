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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса

Армия и ОПК
19 марта, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Документ вступает в силу со дня подписания

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Отмечается, что военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Указ вступает в силу 19 марта 2018 года.

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