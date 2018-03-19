Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Отмечается, что военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Указ вступает в силу 19 марта 2018 года.