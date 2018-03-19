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Около 3 тыс. военных отработают борьбу с боевиками на учениях в Ленинградской области

Армия и ОПК
19 марта, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В проведении маневров задействовали 600 единиц боевой и специальной техники

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. военных общевойсковой армии Западного военного округа подняли по тревоге в рамках плановой проверки боеготовности, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"На различных полигонах с подразделениями соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых будут отработаны вопросы уничтожения условных незаконных вооруженных формирований <...> В учебных мероприятиях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа", - сказал он.

Также в ходе маневров военным предстоит развернуть пункты управления, выбрать и занять огневые позиции, создать фортификационные сооружения, преодолеть минно-взрывные заграждения, нанести в ходе боевых стрельб максимальное огневое поражение условному противнику.

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