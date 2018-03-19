МО РФ: через гуманитарный коридор в аль-Вафедине вышло 525 мирных жителей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Гуманитарным коридором в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин в Восточной Гуте с начала действия двадцать первой "гуманитарной паузы" воспользовались 525 мирных жителей. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать первая "гуманитарная пауза". С начала её действия через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин вышло 525 мирных жителей", - сказали в ведомстве.

Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2 тыс. 241 человек.

По второму гуманитарному коридору, из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ, за сутки выведены 5 тыс. 521 человек.

Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности.