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Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности

Армия и ОПК
20 марта, 5:06 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 20, марта. /ТАСС

Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника

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УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВВО.

"В рамках проверки боеготовности мотострелковое соединение ВВО в Бурятии проводит учение. К мероприятиям боевой подготовки привлекли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

"В ходе динамического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулеметов ПКТ и крупнокалиберных пулеметов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2, прикроют подразделения расчеты самоходных гаубиц "Акация", - уточнили в пресс-службе округа. - Помимо этого гранатометные расчеты с использованием РПГ-7В и АГС-17 "Пламя" уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление".

Также военнослужащим предстоит подавить огневые точки условного противника с применением огнеметов "Шмель", пулеметов, крупнокалиберных пулеметов "Корд" и подствольных гранатометов "Костер". Кроме того, свои профессиональные навыки отработают подразделения разведки и снайперы.

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