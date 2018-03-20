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Российские летчики ракетными ударами перекрыли маршруты "боевиков" на учениях в Киргизии

Армия и ОПК
20 марта, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Огонь велся по условным целям, находящимся в прямой видимости и заданным координатам

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ТАСС, 20 марта. Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант ракетными ударами перекрыли маршруты движения условных бандгрупп на летно-тактических учениях в Киргизии. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Летчики на штурмовиках Су-25СМ в Киргизии применили управляемые и неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам, поразив замаскированные цеха по производству взрывных устройств и тренировочный лагерь условных боевиков. В полетах на применение авиационных средств поражения приняли участие три звена штурмовиков", - сказал Рощупкин.

Авиабаза "Кант" входит в состав крупнейшего в России ЦВО, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении летчиков - самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

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