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В Кронштадте задействовали более десяти кораблей в учениях

Армия и ОПК
20 марта, 10:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

Военнослужащие отрабатывали приемы отражения атаки с воздуха

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 500 военнослужащих и десять боевых кораблей и катеров Ленинградской военно-морской базы задействовали в учениях по экстренной подготовке к бою и отражению атаки с воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В Ленинградской военно-морской базе в пункте базирования в городе Кронштадт проведено специальное учение "Заступление корабля в боевое дежурство". На него привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров. Экипажи отработали действия при объявлении на корабле тревоги по экстренному приготовлению к походу и бою, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время несения экипажами кораблей боевого дежурства моряки заступают на круглосуточные вахты на своих боевых постах. Боевые системы судов переводятся в готовность к немедленному применению.

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