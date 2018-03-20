Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%, почти 90% из них проголосовало за Владимира Путина. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Хотел бы начать сегодняшнее совещание с важнейшего события последних дней в жизни нашей страны - выборов президента РФ. В Вооруженных силах они прошли на высоком уровне в полном соответствии с законодательством РФ", - сказал министр.

"В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората. Это выше, чем на выборах 2012 года", - рассказал глава Минобороны. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках".

"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", - сообщил Шойгу.

Нарушений не было

Он подчеркнул, что по информации ЦИК России, нарушений на избирательных участках в воинских частях допущено не было, военная полиция совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности.

По словам Шойгу, для содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в отдаленных районах Министерством обороны было задействовано около 250 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты.

"Хочу поблагодарить всех должностных лиц за четкую организацию выборов. Считаю, что мы успешно справились с очень важной государственной задачей", - заключил глава Минобороны.