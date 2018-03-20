Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госпрограмму вооружений скорректируют с учетом послания президента Федеральному собранию

Армия и ОПК
20 марта, 12:12 дата обновления: 20 марта, 12:14 UTC+3

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил необходимость совершенствования системы комплектования войск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения (ГПВ) до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

О каком новом супероружии России рассказал Путин

"В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы", - сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

По его словам, в своем послании президент наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы. "Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - добавил министр.

Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военных, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу "Одним словом, необходимо сделать все, чтобы военная служба стала еще более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", - отметил министр.

Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Николя Саркози
2
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
3
Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози
6
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов