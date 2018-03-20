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Летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева установили мировые рекорды на самолете Як-130

Армия и ОПК
20 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Серия рекордных полетов состоялась еще в октябре 2016 года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова

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Самолет Як-130

Самолет Як-130

© Корпорация "Иркут"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная авиационная федерация зарегистрировала рекорды, установленные летчиками-испытателями ОКБ имени А. С. Яковлева (входит в корпорацию "Иркут") на учебно-боевом самолете Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Об официальной регистрации рекордов стало известно во вторник.

"Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 кг до 9000 кг", - говорится в сообщении.

Серия рекордных полетов была проведена на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова с 17 по 26 октября 2016 года. В состав экипажей входили летчики-испытатели Олег Кононенко, Олег Мутовин, Андрей Воропаев и Василий Севастьянов.

Так, рекорд скороподъемности до высоты 6 км был установлен экипажем Кононенко и Севастьянова за 1 минуту 42 секунды, а скороподъемность до высоты 9 км с полезной нагрузкой 2000 кг - за 4 минуты 43 секунды.

По словам заместителя генерального директора ОКБ имени А. С. Яковлева по летным испытаниям Романа Таскаева, рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство летчиков-испытателей.

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