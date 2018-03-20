Кого и зачем могут забрать на военные сборы

19 марта вступил в силу указ Владимира Путина о призыве на военные сборы в этом году граждан России, пребывающих в запасе. Срок прохождения составляет до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.
По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, такие сборы проводятся ежегодно для подтверждения военными специалистами своих армейских навыков или для освоения новой боевой техники по тем специальностям, которые они освоили во время службы в Вооруженных силах РФ. Военные эксперты подчеркивают, что никакой подготовки к войне или другим вооруженным конфликтам на этих сборах не ведется.
ТАСС разъясняет, для чего проводятся военные сборы и кого могут на них призвать.
В мирное время ограниченно годные к военной службе граждане не подлежат призыву как на военную службу, так и на военные сборы, а в военное время указанные граждане могут приниматься на должности гражданского персонала или призываться на воинские должности, не требующие специальных военных знаний, навыков и дополнительной подготовки.
Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас Вооруженных сил РФ и не призываются на военные сборы. Также освобождаются от их прохождения:
Подготовил Роман Азанов