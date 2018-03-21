На Черноморский флот доставят два тральщика нового поколения до конца года

ТАСС, 21 марта. Черноморский флот (ЧФ) ожидает в этом году поступления двух тральщиков нового поколения проекта 12700. Об этом командующий флотом адмирал Александр Витко рассказал в интервью, опубликованном в среду в газете "Красная звезда".

"Фрегат "Адмирал Макаров" в ближайшее время уже в составе Черноморского флота совершит межфлотский переход с Балтийского в Черное море. В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта "Василий Быков", который должен войти в состав Новороссийской ВМБ [военно-морской базы], в следующем году планируем получить еще два таких корабля. Кроме того, в планах на 2018 год - поступление на ЧФ двух тральщиков нового проекта типа "Георгий Курбатов" и современного скоростного десантного катера", - сообщил Витко.

Кроме того, напомнил он, в Новороссийске проходит заводские испытания малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек". "Второй корабль такого же проекта мы ожидаем в течение года", - добавил адмирал.

Тральщики проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями, также способны использовать традиционное тральное вооружение. Корабли этой серии имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ России. Еще четыре корабля - "Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев" - находятся на разных этапах строительства.