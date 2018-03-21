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Две подлодки Тихоокеанского флота провели учебную дуэль

Армия и ОПК
21 марта, 4:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, марта. /ТАСС

Экипажи подводных лодок также тренировались преодолевать минные заграждения

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ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Экипажи двух дизельных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебную дуэль, сообщил в среду представитель флота Николай Воскресенский.

"В рамках отработки задачи две подводные лодки ТОФ в полигонах боевой подготовки провели учение по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия. Отработанная задача является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - сказал Воскресенский.

По его словам, в ходе учений одна подлодка обнаружила и атаковала субмарину условного противника, а другая выполнила маневр уклонения и также применила учебные практические торпеды.

"Экипажи подводных лодок также тренировались преодолевать минные заграждения. Позднее подводники будут решать задачи в интересах противолодочных кораблей ТОФ, которые отрабатывают в полигонах боевой подготовки свойственные им задачи", - добавил представитель флота.

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