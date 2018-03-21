Две подлодки Тихоокеанского флота провели учебную дуэль

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Экипажи двух дизельных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебную дуэль, сообщил в среду представитель флота Николай Воскресенский.

"В рамках отработки задачи две подводные лодки ТОФ в полигонах боевой подготовки провели учение по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия. Отработанная задача является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - сказал Воскресенский.

По его словам, в ходе учений одна подлодка обнаружила и атаковала субмарину условного противника, а другая выполнила маневр уклонения и также применила учебные практические торпеды.

"Экипажи подводных лодок также тренировались преодолевать минные заграждения. Позднее подводники будут решать задачи в интересах противолодочных кораблей ТОФ, которые отрабатывают в полигонах боевой подготовки свойственные им задачи", - добавил представитель флота.