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Ручной пулемет РПК-16 проходит опытно-войсковую эксплуатацию в ВС РФ

Армия и ОПК
21 марта, 10:43 UTC+3

Оружие предназначено для поражения целей на расстоянии до 500 м

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Ручной пулемет Калашникова РПК-16

Ручной пулемет Калашникова РПК-16

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Легкий ручной пулемет Калашникова калибра 5,45 мм РПК-16 в настоящее время проходит опытно-войсковую эксплуатацию в Вооруженных силах России. Об этом сообщила медиаплатформа "Калашников Media".

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"В настоящий момент РПК-16 проходит опытно-войсковую эксплуатацию в Минобороны. Данное оружие предназначено для поражения целей на дистанциях до 500 м", - заявил эксперт концерна "Калашников" Сергей Радкевич.

Легкий ручной пулемет Калашникова калибра 5,45 мм создали на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его можно использовать и как ручной пулемет, и как штурмовую винтовку.

РПК-16 оснащен телескопическим четырехпозиционным прикладом, который складывается влево. Планка Пикатинни на крышке ствольной коробки жестко крепится в двух местах, обеспечивая стабильную среднюю точку попадания при снятии и установке.

Пулемет оснащен цевьем с планками Пикатинни сверху и снизу с возможностью установки съемных планок слева и справа, а также сменным блоком стволов, который позволяет установить ствол длиной до 560 мм. Пулемет комплектуется различными магазинами. Специально для РПК-16 был разработан магазин повышенной емкости барабанного типа на 95 патронов. К пулемету также подходят магазины предыдущих типов, в том числе двухрядный с окнами идентификации.

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