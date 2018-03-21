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Армейские объединения юга России отразили атаку дронов условного противника

Армия и ОПК
21 марта, 12:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, марта. /ТАСС

В учениях принимает участие более 2,5 тыс. военных

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Офицеры управлений трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали порядок отражения атак боевых беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Штабы крупных войсковых и морских группировок под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова отработали учебные задачи по отражению массированных атак крылатыми ракетами и дронами условного противника в едином оперативно-тактическом замысле", - отметил он.

Астафьев уточнил, что учебно-боевая работа в ходе начавшихся накануне учений осуществляется с подвижных полевых пунктов управления, развернутых в Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и в Крыму.

В учениях принимают участие более 2,5 тысячи военных и более 300 единиц техники, подразделения ПВО, разведки, инженерных войск, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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