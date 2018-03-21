Два патрульных корабля арктической зоны сдадут флоту в 2023-2024 годах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" планируют передать флоту два патрульных корабля арктической зоны в 2023-2024 годах. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Бузаков.

"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550, к сожалению, - 2023-2024 годы сдача", - сказал он.

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.