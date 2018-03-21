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Минобороны РФ планирует оснастить все Ту-160 двигателями НК-32 второй серии

Армия и ОПК
21 марта, 14:39 UTC+3

Ведомство заключит прямой контракт с заводом Кузнецова на поставку двигателей

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САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует переоснастить все стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил журналистам в среду замминистра обороны Юрий Борисов.

"Для обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов (Ту-160 - прим. ТАСС) строя, который сегодня находится на вооружении наших Военно-воздушных сил, Минобороны будет заключать прямой контракт с заводом Кузнецова на поставку двигателей НК-32", - сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов" в Самаре.

По его словам, в 2018 году фирма "Туполев" заключит с заводом Кузнецова длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечении Ту-160М2, которые должны поступать с 2021 года.

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