Минобороны РФ планирует оснастить все Ту-160 двигателями НК-32 второй серии

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует переоснастить все стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил журналистам в среду замминистра обороны Юрий Борисов.

"Для обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов (Ту-160 - прим. ТАСС) строя, который сегодня находится на вооружении наших Военно-воздушных сил, Минобороны будет заключать прямой контракт с заводом Кузнецова на поставку двигателей НК-32", - сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов" в Самаре.

По его словам, в 2018 году фирма "Туполев" заключит с заводом Кузнецова длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечении Ту-160М2, которые должны поступать с 2021 года.