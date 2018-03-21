Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кожин: спрос на российские военные корабли растет в геометрической прогрессии

Армия и ОПК
21 марта, 14:33 UTC+3 область/ 21, марта. /ТАСС

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщали, что наибольший интерес к российским кораблям проявляют страны Юго-Восточной Азии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин

© Михаил Метцель/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Спрос на российские малые корабли и ракетные катера растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщил в среду журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Практически со всех регионов [идет запрос] на малые корабли и ракетные катера, корабли (охраны водного района). Спрос растет в геометрической прогрессии, но он пока не материализовался. Считаю, что это задача [Объединенной судостроительной] корпорации. <...> Это в основном небольшие прибрежные страны", - сказал он.

Ранее в "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщили, что наибольший интерес к российским кораблям и вооружению проявляют государства Юго-Восточной Азии - Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, ведутся активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией. Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Колобков: международным федерациям понятна бессмысленность допинга у Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов