Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Весь парк стратегических ракетоносцев Ту-160 планируется обновить к 2030 году

Армия и ОПК
21 марта, 15:04 UTC+3 САМАРА 21, марта. /ТАСС

За счет специальных покрытий обновленный ракетоносец будет менее заметным, чем предшественник, отмечает заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стратегический ракетоносец Ту-160

Стратегический ракетоносец Ту-160

© Марина Лысцева/ТАСС

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году, сообщил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж - все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году", - сказал Борисов в ходе визита на самарский завод "Кузнецов", производящий двигатели для дальней авиации.

Смотрите также

"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".

"Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности", - подчеркнул Борисов.

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Колобков: международным федерациям понятна бессмысленность допинга у Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов