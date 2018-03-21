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Минобороны: более 40 тонн отравляющих веществ найдены в Сирии на территориях боевиков

Армия и ОПК
21 марта, 15:52 дата обновления: 21 марта, 17:17 UTC+3

При этом международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии в расследовании, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международные организации отказались сотрудничать с Дамаском в расследовании химических нападений, несмотря на то, что на освобожденных от боевиков территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов, посвященном обсуждению дела Скрипаля.

"Дамаск официально подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии. Однако международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии, фактически пособничая террористическим организациям в их незаконной деятельности. МИД Сирии указал на то, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ", - сказал Кириллов.

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