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ОДК к 2025 году создаст вертолетный двигатель нового поколения

Армия и ОПК
21 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Проект будет реализован с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных технологий

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует к 2025 году разработать перспективный вертолетный двигатель следующего поколения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ростеха.

"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%", - сообщили в Ростехе.

В пресс-службе добавили, что проект двигателя будет реализован как с использованием уже доказавших свою эффективность технологий, так и с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных двигателей. При создании двигателя будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3D-печать.

В Ростехе уточнили, что разработчики двигателя - санкт- петербургское АО "ОДК-Климов" - планируют использовать технологии, отработанные на двигателе ПД-14 для авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М. В нем будут использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.

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