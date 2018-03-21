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ОСК планирует заключить в 2018 году контракты по ВТС на миллиарды долларов

Армия и ОПК
21 марта, 16:59 UTC+3 область/ 21, марта. /ТАСС

Глава корпорации Алексей Рахманов уточнил, что речь идет не о выручке за один год

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КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает заключить в 2018 году контракты по линии ВТС на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что в этом году будет контрактов на несколько миллиардов долларов. Понятно, что это не выручка одного года, но рассчитываем на их заключение", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось. Он отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются".

"На этот год они примерно такого же порядка. В прошлом году портфель заказов не уменьшился, он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более $16 млрд", - сообщил тогда Кожин.

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