ОСК планирует заключить в 2018 году контракты по ВТС на миллиарды долларов

КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает заключить в 2018 году контракты по линии ВТС на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что в этом году будет контрактов на несколько миллиардов долларов. Понятно, что это не выручка одного года, но рассчитываем на их заключение", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось. Он отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются".

"На этот год они примерно такого же порядка. В прошлом году портфель заказов не уменьшился, он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более $16 млрд", - сообщил тогда Кожин.