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Беспилотники Балтийского флота помогли корабельным артиллеристам поразить морскую цель

Армия и ОПК
21 марта, 17:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Подразделение отработало действия по ведению мониторинга и корректированию огня

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты Балтийского флота в ходе морских учений помогли артиллеристам сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" нанести точный поражающий удар по цели, находившейся от него в нескольких километрах, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

"Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, беспилотники по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" по морскому щиту, находящемуся на удалении в несколько километров. Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня, метко поразить цель", - рассказал он.

По словам Мартова, в рамках учений подразделение беспилотных летательных аппаратов "Форпост" в Калининградской области также отработало действия по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии в морских полигонах в Балтийском море. В частности, осуществили вывод беспилотников с одного из аэродромов по заданному маршруту в назначенный район для ведения мониторинга в полигоне боевой подготовки, а также сопровождение обнаруженных целей.

Беспилотный комплекс средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. Беспилотники оснащены тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

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