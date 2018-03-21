Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бондарев: Трампа не должно беспокоить новое оружие РФ, если США не нападут на Россию

Армия и ОПК
21 марта, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Российское оружие носит оборонительный характер, подчеркнул сенатор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не должен беспокоиться о новом российском оружии, если США не собираются нападать на Россию. Такое мнение высказал в среду председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Беспокойства господина Трампа по поводу нового оружия России беспочвенны в том случае, если США не собираются нападать на нас", - сказал Бондарев.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

О каком новом супероружии России рассказал Путин

По его словам, российское оружие, как разрабатываемое, так и уже разработанное, испытанное и стоящее на вооружении, носит оборонительный характер. "Озадаченность западников объясняется тем, что баланс сил изменен в пользу России. Оружие, давно имеющееся в арсенале наших войск, по своим тактико-техническим характеристикам опережает многие американские аналоги. А новое оружие только ставит огромный восклицательный знак после предыдущих демонстраций нашего военного преимущества, имевших место, в частности, в Сирии", - подчеркнул сенатор.

В качестве примера он привел вывод западных экспертов, что для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет.

"Мы не ведем гонку вооружений, а только обеспечиваем собственную безопасность. Господину Трампу лучше не волноваться о новом оружии России, а откликнуться на призыв нашего президента о восстановлении нарушенных связей России и США, на призыв к снижению напряжению и постепенному - подчеркиваю, взаимному - частичному разоружению", - отметил Бондарев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Звонок с поздравлениями

Бондарев также отметил, что звонок Трампа переизбранному президенту России Владимиру Путину не удивителен.

"Мы не должны преувеличивать значимость данного факта, приписывать ему несуществующие смыслы и подтексты. Поздравил - и поздравил. Значит, признал легитимность выборов и тем самым продемонстрировал свою адекватность", - пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Путину и поздравил его с переизбранием на пост президента России. Американский президент также заявил, что допускает личную встречу с российским коллегой "в не столь отдалённом будущем". Позднее в Госдепе уточнили, что поздравление Путина с победой, сделанное Трампом, было лишь частью протокола. Позднее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что глава Белого дома во время разговора с российским коллегой заявил, что обеспокоен его словами о разработке оружия, способного обойти американскую оборону.

По данным издания, американский президент также заявил, что его администрация выделила $700 млрд на модернизацию войск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018 Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Трамп, Дональд Бондарев, Виктор Николаевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
2
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
3
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов