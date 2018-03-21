МО РФ: Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и договорились продолжить контакты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд обсудили Сирию в телефонном разговоре и договорились продолжить контакты, сообщил в Минобороны РФ.

"21 марта состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", - сообщили в Минобороны.

"Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - подчеркнули в военном ведомстве.

По информации Минобороны, "Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты".

Генерал Герасимов заявил 13 марта о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химоружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. По его словам, Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным. В этот же день по иницативе российской стороны состоялся телефонный разговор Герасимова с Данфордом.