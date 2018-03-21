Шойгу: победителей вокального конкурса "Новая Звезда" ждут в военных округах и флотах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская армия не имеет конкурентов, в том числе по части поддержки творчества и отечественной культуры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии награждения авторов песен-победителей Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".

"Мы как ледокол. У нас все свое - можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры, у нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука, у нас своя "Юнармия". И это все - армия нашей страны, все они представляют армию нашей страны", - сказал он.

При этом министр отметил, что военное ведомство, организуя этот конкурс, не хотело бы ни с кем конкурировать, в том числе с телеканалами, где проводятся аналогичные состязания талантливых исполнителей. "У Армии России нет конкурентов. Сегодня вы влились в этот замечательный коллектив, коллектив который слушает и слышит вас, ценит ваш талант и надеется увидеть вас на наших сценах, в военных округах, армиях и флотах", - продолжил Шойгу, выразив уверенность, что департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур участников "Новой Звезды" по гарнизонам Вооруженных сил РФ.

Министр подчеркнул также, что конкурс наглядно продемонстрировал: Россия богата талантливыми поэтами и композиторами. "Спасибо авторам, впервые вы попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз (хотя и это тоже здорово и всегда приятно), а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось. И мы, надеюсь, вся страна, поняли, что у нас в стране не два композитора и не два поэта, у нас в стране огромное количество талантливых поэтов и талантливых композиторов, людей, от которых мы еще не успели устать. Надеемся - не устанем и дальше, ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, на наших сценах - сценах Армии России", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что конкурс изначально задумывался как объединяющий всю страну. "Хотели видеть на этом конкурсе самых талантливых ребят со всей страны - от Камчатки до Калининграда, чтобы он охватывал не только все субъекты, регионы, но и все слои культуры, талантов, поколений страны. Хотелось бы больше видеть и слышать здесь традиционной или нетрадиционной национальной музыки, национальной культуры", - подчеркнул Шойгу.

Россия, сказал министр, "огромная многонациональная страна, с огромной историей, огромными традициями, которые передавались из поколения в поколение". "Очень надеюсь, что у нас появятся авторы не только сегодняшней, современной песни, но и те, кто будет продолжать традиции прежних поколений. Они довольно ценны для нас", - сказал глава ведомства, добавив, что на этом и прежних конкурсах "выступали ребята с национальным колоритом, который присутствовал всегда, и который всегда соединял прошлые и будущие поколения, людей разных возрастов".