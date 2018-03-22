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В Ставропольском крае стартуют учения расчетов ракетных комплексов "Искандер"

Армия и ОПК
22 марта, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В ходе учений ракетчикам предстоит отработать условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням

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ТАСС, 22 марта. Военнослужащие ракетного соединения, на вооружении которого состоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", прибыли для проведения учений на полигон в Ставропольском крае. Об этом сообщил  начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

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"Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора", - сказал он.

В ходе учений ракетчикам предстоит отработать условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса и командные пункты условного противника. Также боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.

"Ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км", - добавил Астафьев.

В лагерном сборе участвуют более 500 военнослужащих и порядка 60 единиц техники.

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