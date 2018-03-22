Минобороны: названия нового оружия РФ определятся в четверг вечером

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата - завершится на сайте Минобороны РФ в четверг в 20:00 мск. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства, уже определились тройки лидеров названий в каждом голосовании.

Так, среди названий боевого лазерного комплекса лидируют "Василиск", "Пересвет" и "Блик". В тройку лидеров названий для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой вошли "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник". Беспилотный подводный аппарат будет называться "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

Специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений 1 марта 2018 года стартовал на сайте Минобороны России. Первый этап голосования длился с 13 по 16 марта. Тогда пользователи могли отдать свой голос за одно из 50 названий для каждого из трех видов оружия. За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны более 7,6 млн голосов.

Новые боевые системы были впервые представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию.