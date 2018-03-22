Минобороны открыло трансляцию с третьего пункта пропуска в Восточной Гуте

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Трансляция с третьего пункта пропуска гуманитарного коридора, предназначенного для выхода мирных граждан из сирийской Восточной Гуты, открылась на сайте Минобороны России.

"Минобороны России на официальном сайте вывело трансляцию с нового пропускного пункта Хараста-Эль-Басаль в Восточной Гуте. Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, на сайте Минобороны ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Эль-Вафидин в северной, Хаммурия в южной части Восточной Гуты, а также Хараста-Эль-Басаль.

В среду в Центре по примирению враждующих сторон сообщили об открытии третьего гуманитарного коридора Хараста - Эль-Басаль из Восточной Гуты. До этого сирийские беженцы выходили из Восточной Гуты по двум гуманитарным коридорам. Первый находится в районе населенного пункта Эль-Вифидин, а второй проходит через населенный пункт Хаммурия. Ранее оттуда тоже была налажена трансляция на сайте военного ведомства.

В Минобороны напомнили, что всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышли 86 тыс. 123 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки горячим питанием и продуктовыми наборами обеспечено более 8,5 тыс. мирных жителей.