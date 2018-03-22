Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года

Армия и ОПК
22 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По данным источника, "на одновременное финансирование двух комплексов средств не хватает"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ГПВ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) "Авангард" шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года вместо мобильного РК "Рубеж", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Смотрите также

Стратегический аргумент России

"Первоначально планировалось включить в ГПВ и "Авангард", и "Рубеж", однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен "Авангард", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин".

"Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения", - отметил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Что такое "Рубеж" и "Авангард"

РС-26 "Рубеж" - проект мобильного грунтового ракетного комплекса с малогабаритной межконтинентальной твердотопливной баллистической ракетой повышенной точности. Впервые о его разработке сообщил в марте 2013 года генеральный конструктор ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Юрий Соломонов. В июне 2013 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в присутствии СМИ доложил президенту РФ об успешных испытаниях ракеты и пообещал начать ее развертывание в 2014 году. Тогда же он упомянул название "Рубеж".

Смотрите также

"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

20 февраля 2018 года президент США Дональд Трамп поручил своей администрации подготовить специальный доклад о том, не подпадает ли "Рубеж" под ограничения, накладываемые договорами РСМД и СНВ-3. Ранее ряд американских СМИ высказывал предположения, что РС-26 может применяться на дистанции менее 5,5 тыс. км, то есть выступать в качестве ракеты средней дальности.

"Авангард" - проект комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным из открытых источников, разработан НПО машиностроения (Московская область), испытания прототипов начались в 1990 году. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
5
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
6
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
7
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов