Генералиссимус-синоптик и климатическое оружие: малоизвестные факты о военной метеорологии

23 марта в России ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы — профессиональный праздник синоптиков и метеорологов.

Метеорологи работают с самой непокорной и изменчивой материей — с погодой. Ее нельзя починить, как танк, и практически невозможно на нее повлиять. Можно только правильно предсказать и подстроиться под ее условия.

Сегодня военные синоптики разворачивают подвижные метеорологические станции и получают метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдают за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализируют собранные данные и передают их на командные пункты в обработанном виде для выполнения тех или иных задач видов и родов Вооруженных сил РФ. Так, для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, определяется количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

Сегодня в мире продолжают вестись работы по изучению возможностей воздействия на климат и созданию соответствующего оружия. Однако настоящие "метеорологические сражения" развернулись во времена Второй мировой войны. Метеоинформация приобретала "ценность особого вида оружия", и в истории есть немало тому подтверждений.

После того как в середине XIX столетия был изобретен телеграф, возникла новая и самая существенная ветвь метеорологии — синоптическая, то есть обзорная (в то время синоптическую метеорологию называли "метеорологической телеграфией"). Сведения о погоде, поступающие почти со всего мира, стали наноситься на синоптическую карту. По такой карте можно проследить общий ход погоды в разных районах мира и предположить, какая ситуация сложится в ближайшее время.

Развернуть Роберт Фицрой © Hulton Archive/Getty Images Роберт Фицрой © Hulton Archive/Getty Images

Составлять подобные карты начал в 1861 году английский вице-адмирал Роберт Фицрой. Он стремился выработать методику заблаговременного прогноза. Его штормовых оповещений особенно ждали моряки и рыбаки. Конечно, прогнозы Фицроя сбывались далеко не всегда — во всей Великобритании работало тогда лишь 11 метеостанций.

Кстати, сегодня мало кто знает, что среди российских метеорологов есть генералиссимус. В 1899 году молодой грузин Иосиф Джугашвили устроился на работу в геофизическую обсерваторию в Тифлисе в качестве вычислителя-наблюдателя. Метеорологическими наблюдениями он занимался 98 дней. В его обязанности входил ежечасный обход всех приборов, замерявших температуру воздуха, наблюдение за облачностью, ветром и давлением воздуха. Все результаты он заносил в специально предназначенные для этого тетради. Известно, что заработная плата Джугашвили составляла по тем временам приличные деньги — 20 рублей в месяц.

В 1901 году метеоролог Тифлисской геофизической обсерватории уволился и через 44 года стал генералиссимусом Советского Союза. Кстати, именно по инициативе Сталина в годы Великой Отечественной войны в тыл противника забрасывались автоматические зонды, которые передавали сведения о погодных условиях, что позволяло корректировать действия авиации.

Толчком к развитию военной метеорологии послужила Вторая мировая война. Первые подразделения военных метеорологов в СССР появились в 1941 году.

По словам германского адмирала Фридриха Руге, метеоинформация во время Второй мировой войны приобретала "ценность особого вида оружия". Победа Красной армии обуславливалась многими факторами, в том числе и сводками погоды. Немецкие войска были лишены информации о русских холодах. История умалчивает, ошибки ли это германских синоптиков или невозможность провести исследования в полевых условиях, но по факту в 1941 году немцы к суровой московской зиме оказались не готовы.

Великая Отечественная война потребовала включения Гидрометслужбы СССР в состав Вооруженных сил страны. Войскам нужны были точные прогнозы погоды для выбора времени проведения боевых операций. 15 июля 1941 года было создано Главное управление гидрометслужбы Красной армии. Оно и Центральный институт погоды (с 1943 года Центральный институт прогнозов) вошли в состав Наркомата обороны с непосредственным оперативным подчинением Генеральному штабу, а в штабах фронтов и армий были созданы гидрометеорологические отделы.

С первых дней войны воюющие стороны засекретили свои метеосводки, идущие в эфир. Для этого применялся собственный метеорологический шифр. Метеоданные были военной тайной. Синоптическая карта стала своеобразным зеркалом, отражавшим ситуацию на линии фронта. По мере отступления наших войск вместе с оставленными городами закрывались бесценные для синоптиков точки, поэтому работали с неполными картами.

Развернуть "Обрезанная карта" 30 августа 1941 года © ФГБУ "Гидрометцентр России" "Обрезанная карта" 30 августа 1941 года © ФГБУ "Гидрометцентр России"

"Обрезанная карта" — так метеорологи называли синоптическую карту. Использовалась каждая возможность расширить ее рамки. В 1942 году были сделаны попытки получить сведения о погоде с оккупированных земель. Среди партизан в Белоруссии и на Смоленщине находились люди, знакомые с методикой метеорологических наблюдений и умеющие работать с приборами. Добытые ими сведения о погоде шли в эфир. Сводки поступали в Центральный штаб партизанского движения в Москве, а затем шли в штабы армий, в авиацию и в Центральный институт прогнозов. Там эти цифры превращались в те самые дополнительные, бесценные точки на "обрезанной" синоптической карте сражающейся страны.

Конструкторы с непосредственным участием работников Гидрометслужбы в невероятно короткие сроки создали компактную метеостанцию, состоящую из двух небольших чемоданчиков. Единственные в своем роде десантные автоматические радиометеостанции доставлялись авиацией в немецкий тыл и четыре раза в сутки автоматически выходили в эфир, посыпая сигналы на расстояние нескольких сотен километров и давая информацию о погоде на летных трассах.

Кстати, прогноз о нелетной для немецкой авиации погоде дал возможность проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а использование знаний проходимости снежного покрова для танков в период обороны Москвы позволило определить сроки начала контрнаступления в декабре того же года. Был осуществлен взлом льда искусственным паводком на канале имени Москвы. Эта серьезная водная преграда позволила остановить немецкое наступление севернее столицы.

Развернуть Благодаря военным метеорологам работала Дорога жизни на Ладожском озере © Рафаил Мазелев/ТАСС Благодаря военным метеорологам работала Дорога жизни на Ладожском озере © Рафаил Мазелев/ТАСС

Существенную роль прогнозы сыграли в планировании боевых операций Волховского, Северо-Западного и Калининского фронтов зимой 1942-го, при форсировании Днепра летом и осенью 1943 года, а также при обороне Сталинграда и разгроме большой группировки немцев зимой 1943 года. Учет проходимости для танков замерзших болот и ледяного покрова рек под Тихвином, Ржевом, Вязьмой, Тверью в январе-феврале 1942 года позволил назначить контрнаступление на сроки ожидаемого по прогнозу улучшения погоды. Также гидрометеорологическое обеспечение играло важную роль в создании и успешной работе знаменитой Дороги жизни по льду Ладожского озера.

Подобные подразделения в фашистской Германии были строго засекречены. Об одном из них стало известно лишь спустя десятилетия после окончания войны.

В сентябре 1944 года у острова Нордостланд (северо-восточнее Шпицбергена) всплыла подводная лодка U-307. Ее покинули 11 человек — на шлюпке они были доставлены на берег. Так началась сверхсекретная операция "Хаудеген".

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Спустя сутки на остров было доставлено около 1800 ящиков различного снаряжения: пара готовых деревянных домов, провиант, оружие и боеприпасы, а также метеооборудование.

Как потом писали, вся операция обошлась в 2 млн рейхсмарок (что равнялось стоимости шести средних танков). Деньги были потрачены для обеспечения бесперебойной работы группы военных метеорологов под руководством полярника Вильгельма Дэге. Группа создала скрытую метеостанцию и постоянно передавала на материк метеоданные.

Немецкая станция так и не была обнаружена вплоть до того момента, пока в конце мая 1945 года метеорологи сами не связались с английскими частями, располагавшимися в Норвегии, и не попросили их забрать с острова. О капитуляции Германии группа узнала по приемнику. Однако судно за ними пришло лишь спустя три месяца — 3 сентября 1945-го.

Таким образом, эта группа немецких метеорологов стала последним капитулировавшим подразделением вермахта. Кстати, все материалы экспедиции, дневники и кинопленки Дэге закопал на острове. Спустя 30 лет их нашел его сын, который тоже был ученым.

В настоящее время все подразделения Минобороны РФ необходимой информацией о климатических условиях в разных точках мира обеспечивает Гидрометеорологическая служба ВС РФ. В зарубежных СМИ не раз появлялись сообщения о том, что ей принадлежит секретный объект "Сура", и приписывались разработки климатического оружия, в частности против США. При этом сами американцы подобное оружие создают, самый известный проект — HAARP (программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн).

Запущенный в 1997 году, он создавался для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Мощный радиолокационный комплекс — огромное антенное поле на полутора десятках гектаров земли — построен на Аляске (военный полигон Гакона). Всего шесть дизель-генераторов и поле с установленными на нем 180 антеннами по 22 метра и 360 радиопередатчиками. Они позволят фокусировать импульсы коротковолнового излучения на отдельных участках ионосферы и разогревать их до образования температурной плазмы. Мощность излучения многократно выше излучения Солнца. По данным из открытых источников, излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара, вызывая тем самым различные природные катаклизмы, различные техногенные катастрофы, а также воздействовать на сознание и психику людей.

Развернуть HAARP на Аляске © AP Photo/Mark Farmer HAARP на Аляске © AP Photo/Mark Farmer

Комплекс, подобный американскому HAARP, был создан и в Советском Союзе. Он получил наименование "Сура", расположен в 150 километрах от Нижнего Новгорода. На этой совершенно уникальной установке, по мощности в 15 раз уступающей американской, были получены крайне интересные результаты поведения ионосферы. В 1980-х годах он активно использовался, в небе над ним наблюдались интересные аномальные явления: пылающие красные шары, висевшие неподвижно или с большой скоростью проносящиеся в небе. На первых порах исследования финансировались в необходимой мере, но после развала СССР такие работы прекратились.

Сейчас "Сура" принадлежит Научно-исследовательскому радиофизическому институту. На площади 9 гектаров стоят ровные ряды 20-метровых антенн. В центре антенного поля расположен огромный рупор-излучатель — с его помощью ученые исследуют акустические процессы в атмосфере. На краю поля — здание радиопередатчиков и трансформаторная подстанция, чуть вдалеке — лабораторный и хозяйственный корпуса.

В настоящее время климатическое оружие запрещено. По инициативе СССР в середине 1970-х годов была принята Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду. Ее одобрили более 50 стран.

В принципе, воздействовать можно, но скорее на погоду. Такие примеры до конвенции были. Например, несложно вызвать сильные дожди, которые смоют урожай. Или еще что-то. Но климат — это глобальная категория. От враждебного воздействия на него пострадают все страны Александр Фролов экс-руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

В 2015 году начальник Гидрометеорологической службы ВС РФ Владимир Удриш заявил, что создать и использовать "климатическое оружие" невозможно.

Мировой опыт показывает, что глобального характера воздействия невозможны, так как это требует очень больших энергий и затрат Владимир Удриш начальник Гидрометеорологической службы ВС РФ, полковник

Однако уже давно существуют средства влиять на погоду локально — вызвать дождь, град, сход лавины. "У нас есть служба градобития, обеспечения лавинной безопасности, что во время Олимпийских игр было использовано, чтобы безопасно обеспечить мероприятие, предварительные спуски лавин проводились", — сказал главный военный метеоролог.

Подготовил Роман Азанов