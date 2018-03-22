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Россияне выбрали названия для новейшего оружия

Армия и ОПК
22 марта, 20:12 UTC+3

Наибольшее число голосов получили "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник"

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Материал из 1 страницы
Боевой лазерный комплекс

Боевой лазерный комплекс

© Снимок с видео Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник" - такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ голосованием на сайте Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

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Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон", - сообщили в Минобороны.

Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.

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