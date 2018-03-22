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В Минобороны считают удачными названия новых систем вооружений

Армия и ОПК
22 марта, 21:07 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Замглавы военного ведомства Юрий Борисов отметил важность того, что на призыв президента поучаствовать в конкурсе откликнулись 8 млн человек

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посчитал удачными названия новых систем вооружения, в выборе которых участвовало почти 8 млн граждан. Такое мнение он высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Мне кажется, что названия очень удачные. Они подчеркивают и сферы применения, и особенности этого вида оружия", - прокомментировал Борисов выбор россиян.

"Но самое главное, что по призыву нашего главнокомандующего почти 8 миллионов человек откликнулись и приняли участие в выборе названий", - заключил он.

Специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений 1 марта 2018 года стартовал на сайте Минобороны России.

Первый этап голосования длился с 13 по 16 марта. Тогда пользователи могли отдать свой голос за одно из 50 названий для каждого из трех видов оружия. За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны более 7,6 млн голосов.

Новые боевые системы были впервые представлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

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Персоны
Борисов, Юрий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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