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Расчеты ЗРК "Бук-М3" уничтожили в воздухе условные крылатые ракеты в Дагестане

Армия и ОПК
23 марта, 0:42 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, марта. /ТАСС

Новейший ЗРК "Бук-М3" заступил на боевое дежурство на Северном Кавказе в ноябре прошлого года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Расчеты зенитно- ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, в ходе учений успешно отразили удар условного противника с воздуха. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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"Дежурная смена боевого расчета ЗРК "Бук-М3" обнаружила крылатые ракеты условного противника на максимальной дальности, цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками",- сказал Астафьев.

Он отметил, что личный состав дивизиона "Бук-М3" выполнил учебно-боевую задачу, что называется с колес, без предварительной подготовки новой позиции после марша в Дагестане.

Новейший ЗРК "Бук-М3" заступил на боевое дежурство на Северном Кавказе в ноябре прошлого года.

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