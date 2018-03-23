Около 3 тыс. человек приняли участие в антитеррористической тренировке в ВВО

ТАСС, 23 марта. Около 3 тыс. военных приняли участие в тренировках подразделений противодействия терроризму, которые прошли в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в восьми регионах. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

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"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму. К участию были привлечены около 3 тыс. человек, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Чтобы создать максимально близкую к реальной обстановку, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.

"Особое внимание в ходе практической части занятий было уделено оперативному выводу техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", "Тайфун" и подразделений усиления в заданные районы", - отмечается в сообщении.