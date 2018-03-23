Зенитчики ВВО произвели боевые пуски ракет на полигоне в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 23 марта. /ТАСС/. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) произвели боевые пуски ракет в рамках масштабного полевого выхода на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВВО. На полигон прибыли около двух тысяч военнослужащих.

"Расчеты комплексов С-300 в рамках полевого выхода выполнили первые боевые пуски ракет, поразив мишени, имитирующие летательные аппараты условного противника. Для создания мишенной обстановки производятся запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж", "Пенсне", - сообщили в ВВО.

В пресс-службе отметили, что пуски ракет также проведут расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса" и "Тор-М2У".