Под Волгоградом с начала года обезвредили более 200 артиллерийских снарядов и мин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Более 200 снарядов и мин, сотни других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обезвредили под Волгоградом саперы мотострелкового соединения. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"С начала 2018 года на территории Волгоградской области саперы уничтожили около 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - отметил Астафьев. Он уточнил, что среди опасных находок - более 200 артиллерийских снарядов и минометных мин, около 10 реактивных снарядов и ручных гранат.

Военные инженеры, выполняющие заявки волгоградских военкоматов на разминирование, систематически проводят занятия с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.