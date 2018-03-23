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"Вертолеты России" представят концепцию перспективного вертолета до ноября

Армия и ОПК
23 марта, 8:00 UTC+3

Новый вертолет сможет развивать скорость до 500 км/ч

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Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Концепция скоростного вертолета для Минобороны РФ будет представлена в этом году до ноября. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

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"Контракт заканчивается в ноябре месяце. Скажем так: до окончания контракта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ) для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что ПСВ, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

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Персоны
Богинский, Андрей Иванович Бондарев, Виктор Николаевич
Темы
Новая техника ВС РФ
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