"Вертолеты России" представят концепцию перспективного вертолета до ноября

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Концепция скоростного вертолета для Минобороны РФ будет представлена в этом году до ноября. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Контракт заканчивается в ноябре месяце. Скажем так: до окончания контракта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ) для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что ПСВ, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.