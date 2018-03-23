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"Вертолеты России": облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась

Армия и ОПК
23 марта, 8:41 UTC+3

Гендиректор холдинга Андрей Богинский уточнил, что в настоящее время идет доработка облика вертолета

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Сборка вертолета Ка-62

Сборка вертолета Ка-62

© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" разработал для Минобороны РФ облик многоцелевого вертолета Ка-62 в военной версии, его обсуждение продолжается. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

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"У нас облик военного вертолета Ка-62 есть. Но мы еще не приступали к испытаниям. Первая задача: просто получить сертификат на гражданский вертолет. Мы ведем параллельно работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолета), которые необходимы", - сказал он.

По словам Богинского российское военное ведомство проявляет к военной версии Ка-62 интерес, "и очень большой". "В прошлой Госпрограмме вооружений было запланировано 150 вертолетов Ка-62 в военном облике, но, к сожалению, мы немного затянули с разработкой этого продукта, поэтому Минобороны готово будет рассматривать в том числе и военную версию этого вертолета тогда, когда мы сможем его представить", - сказал он.

Однако приоритет пока отдается гражданской версии этой машины, отметил глава холдинга. Богинский отметил, что первый опытный редуктор для второго летного образца вертолета холдинг планирует получить в мае. Параллельно будут идти испытания редуктора на стендах, которые должен в ближайшее время аттестовать ЦИАМ им. Баранова. "Ожидаем начало активной работы со второго полугодия - летных испытаний и ресурсных испытаний главного и хвостового редуктора", - добавил он.

В мае 2017 года летный образец Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех").

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