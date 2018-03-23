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"Алмаз-Антей" запланировал на выставке в Армении ряд встреч с потенциальными заказчиками

Армия и ОПК
23 марта, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Оборонная выставка ArmHiTec 2018 пройдет в Ереване с 29 по 31 марта

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" запланировал на оборонной выставке в Армении ArmHiTec 2018, которая пройдет в выставочном комплексе "ЕреванЭкспо" с 29 по 31 марта, ряд встреч с потенциальными заказчиками. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Члены делегации проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных структур, потенциальными заказчиками продукции холдинга, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО", - говорится в сообщении. Также пройдут переговоры с потенциальными заказчиками систем и средств организации воздушного движения.

Как отметил заместитель гендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн (глава делегации холдинга), "на выставке ArmHiTec 2018 мы прогнозируем повышенный интерес инозаказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим уникальным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал".

Дзиркалн сообщил, что концерн представит научно-технические достижения в области модернизации и сопровождения эксплуатации ранее выпущенной техники, а также свои возможности по обучению иностранных специалистов.

На объединенной экспозиции концерна будет представлена информация в виде моделей, видеороликов и видеоплакатов о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности "Бук- М2Э", "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ", модернизированном зенитном пушечно-ракетном комплексе "Тунгуска-М1" и зенитной самоходной установке ЗСУ-23-4 "Шилка-М4".

В зоне продукции гражданского и двойного назначения будут экспонироваться натурный образец РЛС охраны объектов "Сова", а также модели аэродромного РЛК "Лира-А10", нового трассового РЛК "Сопка-2", метеорологического радиолокатора нового поколения ДМРЛ-С, унифицированного мультирадарного модуля съема радиолокационной информации в мобильном варианте исполнения ВИП-117М3.

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