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Песков: сокращение оборонного бюджета происходит в плановом порядке

Армия и ОПК
23 марта, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По словам пресс-секретаря главы государства, процесс обновления материальной базы Вооруженных сил "во многом завершен"

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сокращение расходов в РФ на оборону и ОПК идет согласно изначально утвержденным планам. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил о том, что процентное соотношение расходов на оборону и на ОПК пережило свой пик, во многом завершен процесс обновления материальной базы наших Вооруженных сил и теперь будет поэтапное сокращение общего процентного соотношения в расходах к общему бюджету", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, планируется ли сокращать расходы на оборонные статьи до уровня менее 3% ВВП и каким образом этот отразиться на ВС РФ.

Ранее, в 2012 году было принято стратегическое решение выделить 20 трлн рублей на перевооружение армии и флота, и 3 трлн рублей на модернизацию оборонных производств. К 2020 году доля современного оружия и техники во всех видах войск должна составлять не менее 70%.

Для того, чтобы после 2020 года предприятия ОПК не остались без заказов и не оказались в кризисной ситуации уже сейчас активно проводится кампания по диверсификации производства и налаживанию выпуска предприятиями "оборонки" гражданских товаров и продукции двойного назначения.

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