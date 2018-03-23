Минометы большой мощности обеспечили продвижение войск на учениях в Оренбуржье

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" обеспечили продвижение условной группировки войск в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 км", - говорится в сообщении.

Учения проходят в рамках заключительного этапа лагерного сбора артиллерии 2-й общевойсковой армии, в котором принимают участие свыше 1 тыс. военнослужащих.

Как отметили в пресс-службе, данные самоходные минометы большой мощности поступили на вооружение в округ в декабре 2017 года. Миномет "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом - до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.